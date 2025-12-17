World Tennis League 2025 | si parte a Bengaluru subito protagonisti Svitolina e Monfils
Oggi prende il via la quarta edizione della World Tennis League 2025 a Bengaluru, un evento che ha già fatto registrare grandi emozioni nelle edizioni precedenti a Dubai e Abu Dhabi. Tra i protagonisti annunciati, Svitolina e Monfils promettono spettacolo, portando il fascino del tennis internazionale in India. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati, che si preannuncia ricco di sorprese e grandi sfide sul campo.
Debutta oggi la quarta edizione dell’esibizione World Tennis League, che passa dalle parti di Bengaluru, anche nota come Bangalore, dopo che negli scorsi anni è passata da Dubai ed Abu Dhabi. E anche con signori nomi, da Novak Djokovic e Aryna Sabalenka in giù. Vi hanno partecipato anche Andreas Seppi, in una versione da ormai ufficialmente ritirato da poche settimane, e Jasmine Paolini. Quest’oggi sono andate in scena le sfide dei primi due incontri, quelli tra Hawks e Kites e tra Eagles e Falcons. Partiamo da Hawks-Kites: il calendario comincia con i match femminili, e nel primo Maaya Rajeshwaran ed Elina Svitolina battono Ankita Raina e Marta Kostyuk per 7-5. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Che cos’è la World Tennis League 2025: presenti anche alcuni tennisti di alto livello
Leggi anche: Dinamo Zagabria-Celta Vigo (Europa League, 06-11-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici. Almeno un gol per parte tra croati e galiziani?
World Tennis League su : format e calendario; World Tennis League, al via domani la quarta edizione. Medvedev e Svitolina i big della manifestazione; UTS e World Tennis League: date e protagonisti delle esibizioni da non perdere; Al via in India la World Tennis League: tra i protagonisti Medvedev e Badosa.
World Tennis League 2025: si parte a Bengaluru, subito protagonisti Svitolina e Monfils - Debutta oggi la quarta edizione dell'esibizione World Tennis League, che passa dalle parti di Bengaluru, anche nota come Bangalore, dopo che negli scorsi ... oasport.it
World Tennis League, al via domani la quarta edizione. Medvedev e Svitolina i big della manifestazione - Il grande tennis, a poche settimane dall'inizio del nuovo anno, inizia a scaldare i motori. oasport.it
World Tennis League 2025: All you need to know - teams, fixtures, venue, streaming info - Here’s all you need to know about the upcoming fourth season of the World Tennis League that will take place from December 17 to 20. sportstar.thehindu.com
World Tennis League 2025 Season Promo
Sedici tennisti, quattro squadre, un solo canale Non perdetevi la World Tennis League su SuperTennis! - facebook.com facebook
Sedici tennisti, quattro squadre, un solo canale Non perderti la World Tennis League su SuperTennis! Tutto quello che devi sapere: supertennis.tv/News/Eventi-in… x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.