World Tennis League 2025 | si parte a Bengaluru subito protagonisti Svitolina e Monfils

Oggi prende il via la quarta edizione della World Tennis League 2025 a Bengaluru, un evento che ha già fatto registrare grandi emozioni nelle edizioni precedenti a Dubai e Abu Dhabi. Tra i protagonisti annunciati, Svitolina e Monfils promettono spettacolo, portando il fascino del tennis internazionale in India. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati, che si preannuncia ricco di sorprese e grandi sfide sul campo.

Debutta oggi la quarta edizione dell’esibizione World Tennis League, che passa dalle parti di Bengaluru, anche nota come Bangalore, dopo che negli scorsi anni è passata da Dubai ed Abu Dhabi. E anche con signori nomi, da Novak Djokovic e Aryna Sabalenka in giù. Vi hanno partecipato anche Andreas Seppi, in una versione da ormai ufficialmente ritirato da poche settimane, e Jasmine Paolini. Quest’oggi sono andate in scena le sfide dei primi due incontri, quelli tra Hawks e Kites e tra Eagles e Falcons. Partiamo da Hawks-Kites: il calendario comincia con i match femminili, e nel primo Maaya Rajeshwaran ed Elina Svitolina battono Ankita Raina e Marta Kostyuk per 7-5. 🔗 Leggi su Oasport.it

