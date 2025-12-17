Women’s Champions League | oggi si chiude la fase campionato! La Juventus sogna l’accesso diretto ai quarti di finale la Roma per chiudere bene il suo percorso

Oggi si conclude la fase a campionato della Women's Champions League, determinando le ultime possibilità di qualificazione. La Juventus punta all’accesso diretto ai quarti di finale, mentre la Roma conclude il proprio percorso. Una giornata decisiva per le squadre italiane che hanno ancora da definire il loro futuro nella competizione.

Women’s Champions League: oggi si chiude la fase campionato! Bianconere a un passo dall’accesso diretto ai quarti di finale, giallorosse già fuori Questa sera cala il sipario sulla fase a campionato della Women’s Champions League e per la Juventus Women l’appuntamento è di quelli da non fallire. Le bianconere, già certe del passaggio del turno, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

