Women' s Champions League Juventus-Manchester United | probabili formazioni e dove vederla in tv
Mercoledì 17 dicembre 2025, l’Allianz Stadium accoglie la sfida tra Juventus Women e Manchester United, valida per l’ultima giornata della fase a gironi della UEFA Women’s Champions League. Alle ore 21, le due squadre si affrontano in una partita che potrebbe determinare le sorti del girone, offrendo spettacolo e tensione tra due grandi club europei.
