W&H fa squadra | sinergie con le aziende e le scuole tra formazione e sport

W&H promuove una cultura di collaborazione, sviluppando sinergie con aziende e scuole. Attraverso iniziative di formazione e sport, l’azienda rafforza relazioni durature e favorisce la crescita delle competenze, dimostrando che il valore della collaborazione supera i confini aziendali e si traduce in opportunità di sviluppo condiviso.

Il valore della collaborazione non si ferma ai confini dell'azienda: si estende all'esterno, creando relazioni e competenze che crescono nel tempo. È un principio radicato nel Dna di W&H, tanto da diventare un asse portante della sua visione d'impresa. La realtà, con sede a Brusaporto e specializzata nella progettazione e produzione di dispositivi per il reprocessing in ambito odontoiatrico, promuove costantemente nuove sinergie su più fronti. Ma sempre a partire dall'obiettivo di sostenere la formazione di nuovi talenti, facendo rete con altre aziende e con gli istituti scolastici del territorio e le università, non solo bergamasche.

