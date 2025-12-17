Weekend natalizio a Montegrotto Terme | mercatini magia e l’atteso arrivo dei Krampus

Il weekend natalizio a Montegrotto Terme offre un mix di tradizione, magia e cultura, con mercatini, il Villaggio di Babbo Natale e l’atteso arrivo dei Krampus. Le giornate del 20 e 21 dicembre 2025 promettono un’atmosfera festosa e coinvolgente, tra eventi per grandi e piccini, per vivere appieno l’incanto delle festività natalizie nel cuore della località termale.

il 20 e 21 dicembre 2025 Un fine settimana intenso di magia, tradizione e cultura nel Villaggio di Babbo Natale allestito in piazza Primo Maggio e in piazza Carmignoto a a Montegrotto Terme. Nei pomeriggi del 6, 7 e 8 dicembre, poi il 13 e 14, e infine dal 20 al 24 dicembre, dalle 15 alle 19, Babbo Natale in persona accoglierà i bambini in piazza Primo Maggio insieme ai suoi elfi.

Il weekend conferma il successo dell’evento natalizio tra installazioni, spettacoli, attrazioni e sapori tipici. Arrivi anche da fuori regione e ricadute positive su negozi, ristorazione e strutture ricettive - facebook.com facebook

