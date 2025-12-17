Weekend natalizio a Montegrotto Terme | mercatini magia e l’atteso arrivo dei Krampus
Il weekend natalizio a Montegrotto Terme offre un mix di tradizione, magia e cultura, con mercatini, il Villaggio di Babbo Natale e l’atteso arrivo dei Krampus. Le giornate del 20 e 21 dicembre 2025 promettono un’atmosfera festosa e coinvolgente, tra eventi per grandi e piccini, per vivere appieno l’incanto delle festività natalizie nel cuore della località termale.
il 20 e 21 dicembre 2025 Un fine settimana intenso di magia, tradizione e cultura nel Villaggio di Babbo Natale allestito in piazza Primo Maggio e in piazza Carmignoto a a Montegrotto Terme.I KrampusL'evento più. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
