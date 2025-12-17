Warner Bros respinge l' offerta ostile di Paramount da 108 miliardi di dollari
Warner Bros. Discovery rifiuta l'offerta ostile di Paramount da 108 miliardi di dollari, pari a 30 dollari per azione. Dopo settimane di negoziati, l'accordo è stato definitivamente sfumato.
Accordo sfumato. A distanza di settimane dalla proposta, la Warner Bros. Discovery (Wbd) respinge l'offerta ostile da 108 miliardi di dollari della Paramount, pari a 30 dollari ad azione.Perché la Warner Bros respinge l'offerta di ParamountAlla base del rifiuto, scrive il Financial Times, ci. 🔗 Leggi su Today.it
