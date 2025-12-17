Warner Bros. Discovery respinge l’offerta di acquisizione da 108 miliardi di dollari presentata da Paramount, rafforzando il suo impegno con Netflix. La decisione unanime del consiglio di amministrazione sottolinea la volontà di mantenere la propria strategia e indipendenza, mentre Paramount e Skydance continuano a insistere nel tentativo di convincere la major a cambiare idea. La partita tra giganti dello streaming e dell’intrattenimento si fa sempre più intensa.

© Metropolitanmagazine.it - Warner Bros. ha rifiutato l’offerta di Paramount ma l’azienda di David Ellison non sembra cedere

Il consiglio di amministrazione della Warner Bros. Discovery ha formalmente rifiutato l’offerta di acquisizione da 108 miliardi di dollari da parte della Paramount Skydance di David Ellison e ha ribadito all’unanimità il suo sostegno all’accordo con Netflix. Paramount e i finanziatori di Ellison, tra cui il padre, il miliardario della tecnologia Larry Ellison, hanno già annunciato battaglia per convincere gli azionisti. Warner Bros. Discovery ha dichiarato di rimanere fedele al suo accordo con Netflix, in base al quale la piattaforma di streaming acquisterà gli studi Warner Bros., HBO e HBO Max per 27,75 dollari ad azione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Leggi anche: Warner Bros Discovery all’asta dopo fallimento fusione da 43mld di dollari e i tre no a David Ellison (Paramount), spunta Netflix

Leggi anche: Paramount ceo david ellison si oppone a deal multimiliardario di netflix con warner bros

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Il rifiuto di Spielberg, i baffi di Radcliffe, il «trucco» delle controfigure e le aule scolastiche negli studi: 5 cose che non sai sui film di Harry Potter; Paramount Skydance Stock Surged Over 9% As it Launches Hostile Takeover Bid for WBD; Secondo alcune fonti, la Warner Bros potrebbe rifiutare l'offerta di 108,4 miliardi di dollari della Paramount e sostenere Netflix nella guerra delle offerte; Paramount vs Netflix: lanciata una nuova proposta per acquisire Warner Bros Discovery.

Il consiglio d’amministrazione di Warner Bros. ha bocciato l’offerta d’acquisto ostile di Paramount - Discovery ha raccomandato agli azionisti di rifiutare l’ offerta d’acquisto ostile con cui Paramount Skydance ha cercato di infilarsi nell’acquisizione c ... ilpost.it