Warner Bros. Discovery opta per Netflix, respingendo l'offerta di Paramount. Il consiglio invita gli azionisti a sostenere la fusione da 82,7 miliardi di dollari, ritenuta più solida sia dal punto di vista finanziario che strategico, nonostante le sfide antitrust. Una mossa che potrebbe ridefinire gli equilibri nel panorama dello streaming e dei contenuti globali.

© Digital-news.it - Warner Bros. Discovery respinge l’offerta ostile di Paramount e sceglie Netflix

Il board invita gli azionisti ad approvare la fusione con Netflix da 82,7 miliardi, giudicata più solida sul fronte finanziario e strategico nonostante i futuri nodi antitrust. Warner Bros. Discovery (WBD) ha segnato un punto di svolta decisivo nel panorama mediatico, esortando ufficialmente i suoi azionisti a respingere l' offerta di acquisizione ostile da 108,4 miliardi di dollari presentata da Paramount Skydance (PSKY). Il Consiglio di Amministrazione di WBD ha invece sollecitato l' approvazione dell' accordo di fusione precedentemente negoziato con Netflix. In una dichiarazione rilasciata sul sito finanziario della compagnia, Warner Bros. 🔗 Leggi su Digital-news.it

Warner Bros Discovery respinge l'offerta di Paramount da 108 miliardi di dollari, pesano i rapporti con Trump - Ma la Warner Bros Discovery (Wbd) avrebbe intenzione di raccomandare ai suoi azionisti di respingere l'offerta ostile da 108 miliardi di dollari della Paramount, pari a 30 dollari ad azione. affaritaliani.it