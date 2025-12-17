Warner Bros. Discovery ha deciso di respingere l’offerta da 108 miliardi di dollari avanzata da Paramount, respingendo con fermezza le controversie proposte da David Ellison. La disputa evidenzia le tensioni nel settore dell’intrattenimento e le strategie di consolidamento tra grandi colossi. La decisione di WBD segna un momento cruciale nel panorama mediatico, lasciando il settore in attesa di sviluppi futuri.

© Nerdpool.it - Warner Bros. Discovery respinge l’offerta da 108 miliardi di Paramount!

Warner Bros. Discovery (WBD) ha ufficialmente respinto l’offerta pubblica di acquisto ostile presentata da David Ellison e Paramount. Il consiglio di amministrazione ha definito la proposta da 108 miliardi di dollari (30 dollari per azione) come “inadeguata” e carica di “rischi significativi”, confermando la preferenza per la fusione già concordata con Netflix. La battaglia per il controllo di uno degli studi cinematografici più iconici di Hollywood entra così in una fase cruciale. Ecco tutti i dettagli della decisione e cosa potrebbe accadere ora. Perché WBD ha rifiutato Paramount? I rischi dell’offerta Ellison. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

Leggi anche: Warner Bros respinge l'offerta "ostile" di Paramount da 108 miliardi di dollari

Leggi anche: Paramount Skydance, prende forma l’offerta per Warner Bros. Discovery

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Warner Bros respinge l’offerta ostile di Paramount da 108 miliardi di dollari; Warner respinge l’offerta Paramount e raccomanda ai soci di rifiutare; Paramount sfida Netflix e lancia un’offerta ostile per l’acquisizione di Warner Bros. Discovery; Ellison agli azionisti Warner Bros: «Non è tardi per scegliere l’offerta Paramount».

Warner Bros. respinge l'offerta di Paramount e riconferma Netflix - Discovery respinge l'offerta ostile di Paramount Skydance da 108,4 miliardi di dollari e conferma la fusione con Netflix. msn.com