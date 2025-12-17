Warner | azionisti scelgano Netflix no ad controfferta Paramount

Warner Bros. Discovery invita gli azionisti a respingere la proposta ostile da 77,9 miliardi di dollari di Paramount, definendola “illusoria” e priva di garanzie solide. La disputa riflette le tensioni nel settore dello streaming e dei contenuti, evidenziando l'importanza di scelte strategiche per il futuro delle aziende coinvolte. La decisione potrebbe influenzare significativamente il panorama dell'intrattenimento digitale a livello globale.

New York, 17 dic. (askanews) – Warner Bros. Discovery ha raccomandato agli azionisti di respingere la proposta ostile da 77,9 miliardi di dollari avanzata da Paramount, definita “illusoria” e priva di garanzie solide. In una lettera aperta, il gruppo guidato da David Zaslav ha sollevato dubbi sulla credibilità del finanziamento messo in campo dalla famiglia Ellison, che attraverso un trust revocabile sostiene l’operazione insieme a RedBird Capital. Secondo Warner, l’offerta di Paramount – pari a 30 dollari per azione – comporta “rischi e costi significativi” e non offre un valore adeguato agli azionisti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

