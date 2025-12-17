Warner | azionisti scelgano Netflix no ad controfferta Paramount
Warner Bros. Discovery invita gli azionisti a respingere la proposta ostile da 77,9 miliardi di dollari di Paramount, definendola “illusoria” e priva di garanzie solide. La disputa riflette le tensioni nel settore dello streaming e dei contenuti, evidenziando l'importanza di scelte strategiche per il futuro delle aziende coinvolte. La decisione potrebbe influenzare significativamente il panorama dell'intrattenimento digitale a livello globale.
New York, 17 dic. (askanews) – Warner Bros. Discovery ha raccomandato agli azionisti di respingere la proposta ostile da 77,9 miliardi di dollari avanzata da Paramount, definita “illusoria” e priva di garanzie solide. In una lettera aperta, il gruppo guidato da David Zaslav ha sollevato dubbi sulla credibilità del finanziamento messo in campo dalla famiglia Ellison, che attraverso un trust revocabile sostiene l’operazione insieme a RedBird Capital. Secondo Warner, l’offerta di Paramount – pari a 30 dollari per azione – comporta “rischi e costi significativi” e non offre un valore adeguato agli azionisti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Leggi anche: Paramount invia una lettera agli azionisti di Warner Bros per spiegare come la loro offerta sia migliore di quella Netflix
Leggi anche: “Warner Bros pronta a chiedere agli azionisti il rifiuto dell’offerta Paramount a favore di Netflix”
Warner: azionisti scelgano Netflix, no ad controfferta Paramount - Discovery ha raccomandato agli azionisti di respingere la proposta ostile da 77,9 miliardi di dollari avanzata da Paramount, definita “illusoria” e priva di ... msn.com
Warner Bros. Discovery dice agli azionisti di rifiutare la proposta di Paramount e di scegliere Netflix - Sebbene l'offerta di Paramount sia superiore, le garanzie offerte dalla compagnia per l'acquisizione di Warner Bros. multiplayer.it
Warner invita gli azionisti a respingere l'offerta di Paramount, 'è inferiore a quella di Netflix' - Netflix accoglie con favore la raccomandazione di Warner. ansa.it
Paramount RILANCIA contro Netflix per acquistare Warner Bros
IL SOLE 24 ORE * MONDO: «WSJ: WARNER PRONTA A CHIEDERE AGLI AZIONISTI IL RIFIUTO DELL’OFFERTA PARAMOUNT» x.com
David Ellison, CEO di Paramount Skydance che ha lanciato un’offerta pubblica di acquisto ostile per Warner Bros. Discovery, sta esortando gli azionisti di WBD a offrire le loro azioni e a “registrare la loro opinione presso il consiglio di amministrazione di WBD, - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.