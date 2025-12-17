Walter Novellino | La Fiorentina ricorda il mio Milan pensavamo | siamo fortissimi E finimmo in B

Walter Novellino riflette sulla crisi attuale della Fiorentina, paragonandola alla retrocessione del Milan nel 1981-1982, di cui fu protagonista come giocatore. Tra analogie e ricordi, l'ex allenatore evidenzia come entrambe le squadre fossero considerate molto forti, ma poi hanno attraversato momenti difficili, sottolineando il parallelo tra passato e presente.

Walter Novellino analizza la crisi della Fiorentina, richiamando alla mente ciò che visse in prima persona da giocatore nella ancor oggi inspiegabile retrocessione del Milan nel 1981-1982: "Tante analogie, ora come allora si tratta di una squadra forte costruita per l'Europa non per la salvezza. Ma il problema c'è ed è mentale". Fanpage.it

