Walter Novellino | La Fiorentina ricorda il mio Milan pensavamo | siamo fortissimi E finimmo in B

Walter Novellino riflette sulla crisi attuale della Fiorentina, paragonandola alla retrocessione del Milan nel 1981-1982, di cui fu protagonista come giocatore. Tra analogie e ricordi, l'ex allenatore evidenzia come entrambe le squadre fossero considerate molto forti, ma poi hanno attraversato momenti difficili, sottolineando il parallelo tra passato e presente.

Novellino: "Non capisco la contestazione, prima stagione di Palladino alla Fiorentina da 7,5" - A Firenze non è un finale di stagione facile: la certezza di non poter vincere un trofeo neanche quest'anno e le difficoltà nel raggiungere un piazzamento che porti in Europa (la Fiorentina al massimo ... tuttomercatoweb.com

Walter Novellino, il cervello del centrocampo che faceva girare tutto Novellino non lo notavi subito, ed era proprio quello il punto. Prendeva palla, guardava avanti, giocava semplice e la squadra respirava. Niente strappi inutili, niente pose: tempi giusti e idee c - facebook.com facebook

