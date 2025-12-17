Vuelle domenica apre tutto il settore M Finalmente sono due le curve per i pesaresi

Domenica, Vuelle riapre l'intero settore M, segnando un passo importante per la squadra e i tifosi pesaresi. Con le due curve ora disponibili, si apre una nuova fase di entusiasmo e supporto. È il momento che il pubblico risponda con maggiore presenza, sostenendo la squadra in questa fase cruciale della stagione.

E adesso è il momento che il pubblico di Pesaro risponda in maniera un po' più massiccia alle prestazioni della più amata dai pesaresi. Più che essere al primo posto in classifica in solitaria dopo quasi tre mesi di campionato, la Vuelle non può fare: per cui, cosa c'è di meglio come risposta da parte della città che riempire il palasport a pochi giorni dal Natale, oltretutto in una sfida di grande tradizione come quella contro Rieti, per far sentire ai giocatori la passione e la voglia di compiere insieme qualcosa di grande ed inaspettato? Stasera si giocano due recuperi al vertice e può anche darsi che Brindisi o Cividale, o magari entrambe, riescano ad acciuffare di nuovo la coda di Pesaro. Il divieto di trasferta per i tifosi di Rieti concede al club la possibilità di vendere biglietti a prezzi economici per i non abbonati

La Victoria Libertas Pallacanestro Pesaro comunica che per #PesaroRieti in programma domenica 21 dicembre alle 18:00 alla Vitrifrigo Arena sono in vendita per i tifosi locali anche i biglietti nei settori M2 e M3 (20 euro intero e 15 euro ridotto per Under 25 e x.com

