Voto di scambio politico-mafioso in corso misure cautelari tra Campania e Lazio

Una vasta operazione dei carabinieri sta eseguendo misure cautelari per sospetti di voto di scambio politico-mafioso, estorsione e trasferimenti fraudolenti di valori. L’indagine coinvolge diverse località tra Lazio e Campania, tra cui Latina, Roma, Napoli e Terracina, e riguarda più persone gravemente indiziate di reati legati alla criminalità organizzata e alla corruzione elettorale.

Una misura cautelare nei confronti di più persone gravemente indiziate, a vario titolo, di scambio elettorale politico mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso, trasferimento fraudolento di valori e turbata libertà degli incanti è in corso di esecuzione da parte dei carabinieri del Comando Provinciale di Latina oltre che nella città laziale e nella sua provincia anche a Roma, Napoli e Terracina. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Roma, su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia capitolina. Tra i destinatari del provvedimento anche una persona ritenuta appartenente al clan camorristico "Licciardi", espressione della cosiddetta Alleanza di Secondigliano.

Voto di scambio ed estorsione a Latina: c'è anche un affiliato al clan Licciardi - Tra i destinatari del provvedimento figura un soggetto indiziato di appartenere al clan Licciardi, espressione dell'Alleanza di Secondigliano. napolitoday.it

In via Melo ci abitava con la famiglia, quando è stato arrestato per voto di scambio politico-mafioso - facebook.com facebook

Modugno, «rapporti opachi» e voto di scambio: ora la Commissione antimafia ha 3 mesi per decidere il destino del Comune x.com

