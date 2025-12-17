Voto di scambio politico-mafioso ed estorsione | arresti tra Lazio e Campania

Nel corso di un'operazione tra Lazio e Campania, sono stati eseguiti arresti legati a reati di voto di scambio politico-mafioso, estorsione e altri illeciti. L'indagine ha rivelato una rete di attività criminali finalizzate a influenzare le scelte politiche e a consolidare il controllo mafioso sul territorio, evidenziando la pervasività di questi fenomeni.

© Ilfattoquotidiano.it - Voto di scambio politico-mafioso ed estorsione: arresti tra Lazio e Campania Scambio elettorale politico-mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso, trasferimento fraudolento di valori e turbata libertà degli incanti. I carabinieri del comando provinciale di Latina stanno eseguendo una misura cautelare emessa dal gip del Tribunale di Roma, su richiesta della procura distrettuale antimafia capitolina. I provvedimenti riguardano persone gravemente indiziate, a vario titolo, di scambio elettorale politico-mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso, trasferimento fraudolento di valori e turbata libertà degli incanti. Tra i destinatari figura anche una persona appartenente al clan camorristico Licciardi, parte dell’Alleanza di Secondigliano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Leggi anche: Voto di scambio politico-mafioso in Campania: 44 arresti in un’inchiesta che ha travolto il Napoletano Leggi anche: Voto di scambio politico-mafioso, in corso misure cautelari tra Campania e Lazio La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Voto di scambio politico-mafioso, si torna indietro Voto di scambio politico-mafioso, misure cautelari tra Lazio e Campania - Tra Roma, Napoli, Terracina, Latina e provincia, i Carabinieri del Comando Provinciale di Latina stanno eseguendo misure cautelari nei confronti di soggetti gravemente indiziati, ... msn.com

