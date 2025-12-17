Voto di scambio ed estorsione a Latina | c' è anche un affiliato al clan Licciardi

Nelle prime ore di oggi, i carabinieri di Latina stanno eseguendo misure cautelari nell'ambito di un'indagine su voto di scambio ed estorsione, coinvolgendo anche un affiliato al clan Licciardi. Le operazioni interessano diverse località tra Latina, Terracina, Roma e Napoli, per contrastare attività criminali legate alla criminalità organizzata.

Estorsione e scambio elettorale politico mafioso: cinque arresti dei carabinieri tra Terracina e Latina - Dalle prime ore di questa mattinata, in Roma, Napoli, Terracina, Latina e provincia, i carabinieri del Comando Provinciale di Latina stanno eseguendo una misura cautelare emessa dal ... msn.com

In via Melo ci abitava con la famiglia, quando è stato arrestato per voto di scambio politico-mafioso - facebook.com facebook

Modugno, «rapporti opachi» e voto di scambio: ora la Commissione antimafia ha 3 mesi per decidere il destino del Comune x.com

