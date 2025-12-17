Voto di scambio ed estorsione a Latina | c' è anche un affiliato al clan Licciardi
Nelle prime ore di oggi, i carabinieri di Latina stanno eseguendo misure cautelari nell'ambito di un'indagine su voto di scambio ed estorsione, coinvolgendo anche un affiliato al clan Licciardi. Le operazioni interessano diverse località tra Latina, Terracina, Roma e Napoli, per contrastare attività criminali legate alla criminalità organizzata.
Dalle prime ore di questa mattinata, tra Terracina, Latina e provincia, Roma e Napoli Latina e provincia, i carabinieri del Comando Provinciale di Latina stanno eseguendo una misura cautelare personale e reale emessa dal G.I.P. del Tribunale di Roma, su richiesta della Procura Distrettuale. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
17.12.2025 LATINATERRACINA VOTO DI SCAMBIO ED ESTORSIONE, ARRESTI DI MAFIA ALL'ALBA
