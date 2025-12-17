Voto di scambio ed estorsione a Latina | c' è anche un affiliato al clan Licciardi

Nelle prime ore di oggi, i carabinieri di Latina stanno eseguendo misure cautelari nell'ambito di un'indagine su voto di scambio ed estorsione, coinvolgendo anche un affiliato al clan Licciardi. Le operazioni interessano diverse località tra Latina, Terracina, Roma e Napoli, per contrastare attività criminali legate alla criminalità organizzata.

Dalle prime ore di questa mattinata, tra Terracina, Latina e provincia, Roma e Napoli Latina e provincia, i carabinieri del Comando Provinciale di Latina stanno eseguendo una misura cautelare personale e reale emessa dal G.I.P. del Tribunale di Roma, su richiesta della Procura Distrettuale. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

17.12.2025 LATINATERRACINA VOTO DI SCAMBIO ED ESTORSIONE, ARRESTI DI MAFIA ALL'ALBA

voto scambio estorsione latinaScambio elettorale politico mafioso: arresti all'alba a Latina, Terracina e Roma - L'operazione dei Carabinieri del capoluogo pontino per un'indagine antimafia che interessa anche un esponente del clan "Licciardi" di Napoli ... rainews.it

voto scambio estorsione latinaEstorsione e scambio elettorale politico mafioso: cinque arresti dei carabinieri tra Terracina e Latina - Dalle prime ore di questa mattinata, in Roma, Napoli, Terracina, Latina e provincia, i carabinieri del Comando Provinciale di Latina stanno eseguendo una misura cautelare emessa dal ... msn.com

