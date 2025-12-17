Voti in cambio di soldi e favori ai clan camorristici di Napoli | cinque arresti tra Roma e Latina

Questa mattina, i Carabinieri hanno eseguito cinque arresti tra Roma e Latina, smascherando un sistema di scambio di voti per favori e denaro ai clan camorristici di Napoli. L'operazione evidenzia l'infiltrazione della criminalità organizzata nel contesto politico locale, con persone coinvolte in attività illecite a sostegno delle esigenze dei clan.

Appalti in cambio di voti e favori, a processo l'ex assessore regionale Pisicchio: il via a marzo - Rinvio a giudizio per l’ex componete della giunta Emiliano e suo fratello: sono accusati di aver favorito imprenditori per denaro e assunzioni ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Dalle indagini è emerso che ci sarebbe stato il ricorso al bacino elettorale mafioso controllato dal clan Parisi anche per le Europee della primavera 2024, per cui sarebbero stati promessi voti in cambio di un acconto di complessivi 2.000-3.000 euro - facebook.com facebook

Appalti in cambio di voti e favori, Pisicchio rinviato a giudizio. Lo sfogo sui social: «Doloroso il silenzio della politica» x.com

