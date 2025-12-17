Voti in cambio di soldi e favori ai clan camorristici di Napoli | cinque arresti tra Roma e Latina

Questa mattina, i Carabinieri hanno eseguito cinque arresti tra Roma e Latina, smascherando un sistema di scambio di voti per favori e denaro ai clan camorristici di Napoli. L'operazione evidenzia l'infiltrazione della criminalità organizzata nel contesto politico locale, con persone coinvolte in attività illecite a sostegno delle esigenze dei clan.

Diverse persone sono state arrestate questa mattina dai Carabinieri con l'accusa di aver ottenuto voti in cambio di favori a membri della criminalità organizzata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

