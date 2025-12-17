Vorresti che non finisse mai il musical I Tre Moschiettieri - Opera Pop grandi emozioni e coinvolgimento per tutta la durata
Prima di raccontarvi il musical “I Tre Moschettieri - Opera Pop” devo premettere che da sempre, per me, il teatro è forse la più alta forma d'arte. E lo spettacolo portato in scena al teatro Massimo di Pescara (organizzazione Best Eventi) martedì 16 dicembre (si replica stasera alle ore 21). 🔗 Leggi su Ilpescara.it
