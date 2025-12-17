Von der Leyen | La pace è finita prepararsi alla guerra ibrida Nessuna alternativa è un mondo pericoloso di predatori

Ursula von der Leyen avverte che la pace è terminata e mette in guardia l’Europa sulla crescente minaccia della guerra ibrida. Con un mondo descritto come pericoloso e dominato da predatori, invita gli Stati europei a prepararsi a fronteggiare attacchi informatici, disinformazione e altre forme di aggressione asimmetrica.

Ursula von der Leyen chiede all’Europa di prepararsi alla guerra, almeno quella ibrid a, condotta a colpi di attacchi informatici, disinformazione, droni che violano lo spazio aereo. Ma nessuno esclude il ricorso alle forze armate convenzionali: i capi di Stato maggiore di Londra e Parigi hanno già esortato i connazionali ad esser pronti a perdere i propri figli al fronte. Anche perché, gli Stati Uniti non sono più i gendarmi del mondo, pronti a difendere la democrazia con le armi. La presidente della Commissione Ue, nell’assemblea plenaria dell’europarlamento di Strasburgo, usa toni perentori, negando qualsiasi alternativa al riarmo: “L’Europa deve essere responsabile della propria sicurezza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

