Volto coperto e ascia in pugno | a Ostia c' è un rapinatore solitario incubo di bar e negozi

Un uomo armato di ascia e con il volto coperto da cappuccio e sciarpa sta seminando il panico tra i commercianti di Ostia. Le sue rapine solitarie stanno creando allarme nel quartiere, con negozi e bar nel mirino di un soggetto che agisce con estrema freddezza e violenza.

Armato di ascia con il volto coperto da cappuccio e sciarpa. A Ostia c'è un rapinatore solitario che sta terrorizzando gli esercenti del X Municipio. Prima un colpo a Ostia Antica, giovedì, poi un altro ieri a Ostia.Il primo colpo a Ostia AnticaLa prima rapina è andata a segno l'undici dicembre. 🔗 Leggi su Romatoday.it

