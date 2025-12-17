VoltaNatale tra giochi note laboratori e bancarelle

VoltaNatale torna con un ricco calendario di eventi tra giochi, musica, laboratori e bancarelle. Dopo l’illuminazione delle luminarie e l’allestimento delle tradizionali decorazioni natalizie in piazza dell’Unità e nelle vie del paese, le iniziative continuano a coinvolgere la comunità con tante attività festive.

Dopo l'accensione delle luminarie l'8 dicembre e l'allestimento (a cura della Nuova associazione culturale ricreativa voltanese) dell'albero di Natale, della casetta di Babbo Natale e del presepe in piazza dell'Unità, e, la sera successiva, l'accensione degli alberi di Natale delle 'Cucitrici' e del presepe esterno alla chiesa, proseguono le iniziative di ' VoltaNatale '. Oggi alle 17.30 sarà presentato il libro 'Si erano persi per resistere' di Marcella D'Angelo, mentre domani, sempre a 'Cà Vecchia', si terrà alle 17 un laboratorio. Venerdì dalle 16.30 la biblioteca organizza un pomeriggio di giochi da tavolo per bimbi dagli 8 anni, con prenotazione obbligatoria.

