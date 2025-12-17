Volo Cracovia-Bergamo si spegne un motore dell’aereo | si indaga

Il volo Cracovia-Bergamo dell’8 dicembre scorso ha vissuto un episodio di forte tensione, quando uno dei motori dell’aereo di Malta Air si è spento poco dopo il decollo. I passeggeri, in preda al panico, hanno affrontato momenti di grande paura mentre l’aereo superava gli 8 mila piedi. Ora, le autorità sono impegnate nelle indagini per chiarire le cause di questo incidente.

I passeggeri del volo Cracovia-Bergamo dell’8 dicembre scorso hanno vissuto momenti di puro panico. Subito dopo il decollo, infatti, il velivolo di Malta Air ha superato gli 8 mila piedi quando uno dei due motori si è improvvisamente spento. I piloti hanno lanciato un messaggio d’allarme segnalando l’anomalia, ma sono riusciti a riavviare in tempi rapidi i motori. L’aereo ha ritardato di oltre un’ora, ma è riuscito ad arrivare a destinazione. Ma cosa ha causato il blocco del motore? Secondo una prima ricostruzione, una visiera parasole si sarebbe staccata per poi cadere sui comandi dell’aereo. Da lì lo stop ai motori. 🔗 Leggi su Lettera43.it

