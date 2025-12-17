Non perdere l’appuntamento con Volley Night, il programma dedicato alle emozioni del volley italiano e internazionale. Questa sera, mercoledì 17 dicembre alle ore 21.15 su OA Sport, i fratelli Luca e Paolo Porro e Costantini ci accompagneranno in un viaggio tra grandi successi, talenti emergenti e storie di passione. Un’occasione imperdibile per gli appassionati di pallavolo di vivere da vicino il meglio del movimento.

© Oasport.it - Volley Night | I fratelli Luca e Paolo Porro e Costantini: il meglio della pallavolo italiana live

Volley Night – Puntata del 17 dicembre LIVE ore 21.15 su OA Sport Nuovo appuntamento imperdibile con Volley Night, il format di approfondimento dedicato al grande volley italiano e internazionale, in diretta mercoledì 17 dicembre alle ore 21.15 sul canale YouTube di OA Sport. Al centro della puntata spazio alla Superlega maschile e alla Serie A1 femminile, con un parterre di ospiti di altissimo livello pronti ad analizzare il momento dei campionati, le sfide più calde e i temi tecnici che stanno caratterizzando la stagione. Ospiti della serata: Paolo Porro, alzatore della Gas Sales Bluenergy Piacenza, protagonista in Superlega e punto di riferimento per la regia del campionato italiano Luca Porro, schiacciatore della Valsa Group Modena e campione del mondo con la Nazionale italiana, tra i giovani più interessanti del panorama azzurro Veronica Costantini, centrale dell’Igor Gorgonzola Novara, una delle protagoniste della Serie A1 femminile A guidare la serata saranno Luciano De Gregorio e Simona Bastiani, affiancati dai talent Laura Partenio e Paolo Cozzi, per un’analisi tecnica approfondita tra numeri, tattica, retroscena e curiosità dal mondo della pallavolo. 🔗 Leggi su Oasport.it

