Volley Club Frascati Mengoni fiducioso | Under 13 e Under 15 maschili sono gruppi interessanti
Il settore maschile del Volley Club Frascati si amplia e si rafforza, con un occhio di riguardo alle giovanili. Mengoni esprime fiducia, sottolineando l’interesse verso i gruppi Under 13 e Under 15 maschili, che rappresentano un importante punto di partenza per lo sviluppo del vivaio. La crescita del settore testimonia l’impegno del club nel coltivare talenti e nel costruire un futuro solido per la pallavolo locale.
Frascati (Rm) – Il settore maschile del Volley Club Frascati continua a crescere. Come da forte volontà del presidente Massimiliano Musetti, anche le giovanili maschili tuscolane (come quelle femminili) sono cresciute e stanno portando nel tempo alcuni ragazzi fino alla prima squadra. Jacopo. 🔗 Leggi su Romatoday.it
