Volley Club Frascati Mengoni fiducioso | Under 13 e Under 15 maschili sono gruppi interessanti

Il settore maschile del Volley Club Frascati si amplia e si rafforza, con un occhio di riguardo alle giovanili. Mengoni esprime fiducia, sottolineando l’interesse verso i gruppi Under 13 e Under 15 maschili, che rappresentano un importante punto di partenza per lo sviluppo del vivaio. La crescita del settore testimonia l’impegno del club nel coltivare talenti e nel costruire un futuro solido per la pallavolo locale.

Volley Club Frascati (serie C masch.), Mariano: “A Ceccano una vittoria pesante che serviva” - Tempo di lettura 2 minutiClicca e condividi l'articolo Frascati (Rm) – La serie C maschile del Volley Club Frascati ha rotto l’astinenza. osservatoreitalia.eu

Volley Club Frascati Mengoni: “Bella vittoria contro Marino" - I ragazzi di coach Alessandro Sbacco (fresco ex della sfida, come altri componenti del gruppo tuscolano) si sono imposti ... romatoday.it

SERIE D M Gir.A | Arriva la prima vittoria per i leoni di coach Manlio D'Acquisto che si aggiudicano il match contro la formazione Ericina Volley con un netto 3-0. APD CLUB LEONI vs ERICINA VOLLEY 3-0 (25-18 / 25-16 / 25-9) Bravissimi ragazzi! U - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.