Vodafone in down modem e smartphone ko in Romagna L' azienda | Disservizio temporaneo tecnici al lavoro

Una mattinata di disagi in Romagna a causa di un guasto che ha interessato la rete Vodafone, coinvolgendo modem e smartphone. L'azienda ha comunicato che si tratta di un disservizio temporaneo, con i tecnici al lavoro per ripristinare la normalità. Numerosi utenti hanno riscontrato problemi con la connessione Wi-Fi e la rete mobile.

Mattinata di ‘passione’ soprattutto per chi lavora con la connessione Wi-fi per un guasto che ha interessato la rete fissa ma anche mobile di Vodafone. Smartphone e modem ko e l'azienda ha confermato che “è in corso un disservizio temporaneo causati da due guasti alla rete Fibercoop nelle zone di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

