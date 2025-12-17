Vodafone in down modem e smartphone ko in Romagna L' azienda | Disservizio temporaneo tecnici al lavoro

Una mattinata di disagi in Romagna a causa di un guasto che ha interessato la rete Vodafone, coinvolgendo modem e smartphone. L'azienda ha comunicato che si tratta di un disservizio temporaneo, con i tecnici al lavoro per ripristinare la normalità. Numerosi utenti hanno riscontrato problemi con la connessione Wi-Fi e la rete mobile.

