Vodafone in down modem e smartphone ko in Romagna L' azienda | Disservizio temporaneo tecnici al lavoro
Una mattinata di disagi in Romagna a causa di un guasto che ha interessato la rete Vodafone, coinvolgendo modem e smartphone. L'azienda ha comunicato che si tratta di un disservizio temporaneo, con i tecnici al lavoro per ripristinare la normalità. Numerosi utenti hanno riscontrato problemi con la connessione Wi-Fi e la rete mobile.
Mattinata di ‘passione’ soprattutto per chi lavora con la connessione Wi-fi per un guasto che ha interessato la rete fissa ma anche mobile di Vodafone. Smartphone e modem ko e l'azienda ha confermato che “è in corso un disservizio temporaneo causati da due guasti alla rete Fibercoop nelle zone di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Questi sono i primi effetti della vendita di #Vodafone a #Fastweb... #down da stamattina anche #Ho x.com
BUONGIORNO PER MOTIVI TECNICI DI VODAFONE NON FUNZIONA IL TELEFONO E NON SONO RIUSCITI A FARE UN TRASFERIMENTO DI CHIAMATA CI SCUSIAMO PER IL DISAGIO. - facebook.com facebook
