Vodafone down problemi oggi 17 dicembre

Oggi, 17 dicembre 2025, molti utenti segnalano problemi con Vodafone, rendendo difficile accedere ai servizi e alle connessioni. La situazione ha generato disagi diffusi, evidenziando un’imprevista interruzione del servizio. Restiamo aggiornati per ulteriori sviluppi sulla situazione e sulle soluzioni adottate da Vodafone.

Vodafone down oggi, mercoledì 17 dicembre 2025, con problemi indicati dagli utenti per la popolare compagnia telefonica. Il sito Downdetector, che raccoglie le segnalazioni su disservizi legati alla rete, evidenzia infatti un'impennata di 'alert' relativi al funzionamento soprattutto della connessione internet, senza distinzioni tra rete mobile e fissa, quindi wi-fi. Inoltre utenti segnalano .

Vodafone down con Fastweb e ho. Mobile, malfunzionamenti in tutta Italia - partner utilizziamo cookie e metodi simili per riconoscere i visitatori e ricordare le loro preferenze. wired.it

Vodafone down, guasto alla rete Fibercop blocca fisso e mobile in Italia - Il down di Vodafone e di altri operatori ha causato migliaia di segnalazioni e proteste sui social network. quifinanza.it

Vodafone Down in Italia Oggi problemi di navigazione internet su rete mobile Vodafone

Da diversi minuti Vodafone ha iniziato ad avere problemi in Italia. Down anche ho. Mobile e Fastweb - facebook.com facebook

Questi sono i primi effetti della vendita di #Vodafone a #Fastweb... #down da stamattina anche #Ho x.com

