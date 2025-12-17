Vodafone down problemi anche su Fastweb Homobile Coopvoice e PosteMobile | perché non funziona la rete che cosa succede e quando riparte

Da questa mattina, utenti di Vodafone, Fastweb, Ho.mobile, Coopvoice e PosteMobile segnalano disservizi e interruzioni della rete. Problemi di connessione, internet mobile e fisso stanno creando disagi su tutto il territorio. La causa di questi guasti è ancora sconosciuta, e si attendono aggiornamenti ufficiali sulla ripresa del servizio. Restate sintonizzati per tutte le novità e le tempistiche di ripristino.

© Ilgiornaleditalia.it - Vodafone down, problemi anche su Fastweb, Ho.mobile, Coopvoice e PosteMobile: perché non funziona la rete, che cosa succede e quando riparte Gli utenti stanno segnalando problemi a internet mobile, fisso e segnale dalle 10:30 di questa mattina Vodafone in down, problemi alla rete anche su Fastweb, Ho.mobile, Coopvoice e PosteMobile che appartengono allo stesso gruppo di Vodafone. Gli utenti stanno segnalando problemi a internet mo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it Leggi anche: Fastweb non funziona. Problemi su rete fissa e anche mobile Leggi anche: Fastweb down in tutta Italia, problemi e disservizi anche per Vodafone: perché non funziona la rete, che cosa succede e quando riparte Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Alcuni clienti Vodafone hanno perso il loro numero per sempre: perché le SIM sono state disattivate; Da gennaio Vodafone Italia e Fastweb si uniranno in un’unica società. Vodafone down con Fastweb e ho. Mobile, malfunzionamenti in tutta Italia - partner utilizziamo cookie e metodi simili per riconoscere i visitatori e ricordare le loro preferenze. wired.it

Vodafone, Fastweb e ho. Mobile down oggi. Problemi alle linee telefoniche in Romagna: ecco il motivo - Oggi, 17 dicembre 2025, sono segnalati problemi diffusi sulla rete Vodafone, Fastweb e relativi operatori virtuali (ho. corriereromagna.it

Vodafone down oggi in Emilia Romagna, problemi anche per Fastweb: ecco dove - L’azienda ha fatto sapere di due guasti alla rete Fibercop nelle zone di Rimini e Forlì. msn.com

Fastweb down, in tutta Italia disagi e disservizi su rete fissa cosa sappiamo

Da diversi minuti Vodafone ha iniziato ad avere problemi in Italia. Down anche ho. Mobile e Fastweb - facebook.com facebook

Questi sono i primi effetti della vendita di #Vodafone a #Fastweb... #down da stamattina anche #Ho x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.