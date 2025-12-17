Vodafone down oggi in Emilia Romagna problemi anche per Fastweb | ecco dove

Oggi in Emilia Romagna si sono verificati gravi disservizi per Vodafone, con interruzioni sia nella rete fissa che mobile e Internet. Anche Fastweb ha segnalato problemi, lasciando numerosi utenti senza connessione. La situazione sta creando disagi in tutta la regione, suscitando attenzione e preoccupazione tra cittadini e aziende. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi e soluzioni.

Vodafone down, guasto alla rete Fibercop blocca fisso e mobile in Italia - Il down di Vodafone e di altri operatori ha causato migliaia di segnalazioni e proteste sui social network. quifinanza.it

Vodafone down, problemi oggi 17 dicembre - (Adnkronos) – Vodafone down oggi, mercoledì 17 dicembre 2025, con problemi indicati dagli utenti per la popolare compagnia telefonica. msn.com

Questi sono i primi effetti della vendita di #Vodafone a #Fastweb... #down da stamattina anche #Ho x.com

Scusate avete problemi con Vodafone Grazie - facebook.com facebook

