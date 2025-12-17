Vodafone down oggi in Emilia Romagna problemi anche per Fastweb | ecco dove
Oggi in Emilia Romagna si sono verificati gravi disservizi per Vodafone, con interruzioni sia nella rete fissa che mobile e Internet. Anche Fastweb ha segnalato problemi, lasciando numerosi utenti senza connessione. La situazione sta creando disagi in tutta la regione, suscitando attenzione e preoccupazione tra cittadini e aziende. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi e soluzioni.
Bologna, 17 dicembre 2025 – E’ saltata la rete Vodafone in Emilia Romagna. Da stamattina molti utenti della nostra regione stanno rilevando problemi sia con la rete fissa, sia con quella mobile, sia con i dati Internet. Infatti, il down della rete (che ha coinvolto anche Fastweb e Ho.Mobile ) è iniziato dalle 10.30 circa, Tantissime le segnalazioni degli utenti che arrivano soprattutto dall’ Emilia Romagna. Vodafone ha specificato in una nota che il “disservizio temporaneo” è “causato da due guasti alla rete Fibercop nelle zone di Rimini e Forlì con disagi per i clienti di rete fissa e mobile”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Fastweb down in tutta Italia, problemi e disservizi anche per Vodafone: perché non funziona la rete, che cosa succede e quando riparte
Leggi anche: Neve oggi in Emilia Romagna, quanta e a che quota i fiocchi bianchi. Anche in pianura? Le ultime previsioni meteo
Vodafone, Fastweb e ho. Mobile down oggi. Problemi alle linee telefoniche in Romagna: ecco il motivo - Oggi, 17 dicembre 2025, sono segnalati problemi diffusi sulla rete Vodafone, Fastweb e relativi operatori virtuali (ho. corriereromagna.it
Vodafone down, guasto alla rete Fibercop blocca fisso e mobile in Italia - Il down di Vodafone e di altri operatori ha causato migliaia di segnalazioni e proteste sui social network. quifinanza.it
Vodafone down, problemi oggi 17 dicembre - (Adnkronos) – Vodafone down oggi, mercoledì 17 dicembre 2025, con problemi indicati dagli utenti per la popolare compagnia telefonica. msn.com
quando a 40 anni scopri il significato di questa canzone canzonetraduzionelastcristmas40anni
Questi sono i primi effetti della vendita di #Vodafone a #Fastweb... #down da stamattina anche #Ho x.com
Scusate avete problemi con Vodafone Grazie - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.