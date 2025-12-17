Vodafone disattiva alcune sim e gli utenti perdono per sempre il loro numero di telefono | ecco cosa sta succedendo

Il 15 dicembre alcuni clienti Vodafone hanno perso definitivamente il loro numero di telefono a causa della disattivazione di alcune SIM prepagate obsolete. La decisione si inserisce nel processo di transizione, in vista della fusione tra Vodafone e Fastweb prevista per gennaio 2026. Questa novità ha suscitato preoccupazioni tra gli utenti coinvolti.

Ieri, 15 dicembre, alcuni clienti Vodafone hanno definitivamente perso il loro numero di telefono. La motivazione è legata alla sim prepagata obsoleta collegata al numero che l’azienda di telecomunicazioni inglesi ha deciso di disattivare dato che, da gennaio 2026, Vodafone confluirà in Fastweb. È bene sottolineare che la misura era stata annunciata in anticipo e i clienti con sim obsolete erano già stati avvisati tramite un sms: “Vodafone comunica che, a seguito dell’ammodernamento dei propri sistemi, a partire dal 15122025 alcuni servizi di rete mobile in modalità prepagata, non saranno più disponibili “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

