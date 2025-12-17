Vlahovic-Milan l’affare prende forma sul centravanti bianconero Quale sarà il piano per gennaio!

Il futuro di Vlahovic al centro dell'attenzione del calciomercato europeo, con il Milan pronto a valutare un possibile approdo. Tra rumors, smentite e strategie ancora da delineare, l'ipotesi di un trasferimento del centravanti bianconero al club rossonero continua a suscitare interesse e discussioni. Romano chiarisce gli ultimi sviluppi, mentre le quotazioni si fanno più intense in vista della finestra di gennaio.

Il Milan fa sul serio per Vlahovic: la Juve prende il sostituto a 30mln - Il Milan non ha mollato la pista Dusan Vlahovic e potrebbe sferrare l’assalto negli ultimi giorni di mercato. calciomercato.it

Vlahovic-Milan, chiama Ibra! La mossa per convincerlo e la nuova offerta alla Juve - Tre mesi per tornare alla casella del via che di nome fa Dusan e cognome Vlahovic. tuttosport.com

Dusan Vlahovic AC Milan Transfer Target 2025 Amazing Skills Goals Assists HD

Romano: “Confermo il gradimento del #Milan per #Vlahovic. Questo non cambia. Però …” - facebook.com facebook

Füllkrug, Gimenez e... Vlahovic: Milan, tutti i retroscena di mercato #milan #vlahovic #fullkrug #mercato x.com

