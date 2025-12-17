Vlahovic-Milan l’affare prende forma sul centravanti bianconero Quale sarà il piano per gennaio!
Il futuro di Vlahovic al centro dell'attenzione del calciomercato europeo, con il Milan pronto a valutare un possibile approdo. Tra rumors, smentite e strategie ancora da delineare, l'ipotesi di un trasferimento del centravanti bianconero al club rossonero continua a suscitare interesse e discussioni. Romano chiarisce gli ultimi sviluppi, mentre le quotazioni si fanno più intense in vista della finestra di gennaio.
Vlahovic-Milan, tra suggestioni e realtà: Romano fa chiarezza sul futuro del centravanti Il tema Vlahovic-Milan continua ad accendere il dibattito nel panorama del calciomercato europeo, tra indiscrezioni, smentite e scenari ancora tutti da definire. Nelle ultime ore, alcune voci provenienti dalla Spagna avevano parlato addirittura di un accordo già raggiunto tra l'attaccante serbo e il .
Dusan Vlahovic AC Milan Transfer Target 2025 Amazing Skills Goals Assists HD
