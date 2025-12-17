Dusan Vlahovic sta affrontando un momento cruciale della sua stagione, con diverse squadre interessate al suo talento. Mentre si avvicina il suo rientro in campo con la Juventus, si delineano i possibili scenari sul suo futuro e le tempistiche del suo ritorno in squadra. Ecco gli aggiornamenti principali sulla situazione del bomber serbo.

Vlahovic, i club interessati e la data del rientro con la Juve: ecco quale futuro per Dusan. Lui intanto sta provando a stare vicino alla squadra. Il tempo scorre lento per Dusan Vlahovic. Dopo il serio infortunio muscolare che lo ha costretto anche a finire sotto i ferri, l’attaccante serbo è ai box da ormai due settimane. Il centravanti sa bene che dovrà rimanere fermo ancora a lungo, con una prognosi che tende a stimare circa tre mesi in totale di stop. In casi come questo è difficile fare piani precisi e vincolanti, ma nella testa del classe 2000 una data cerchiata in rosso c’è: è quella del 22 marzo, giorno di Juventus-Sassuolo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

