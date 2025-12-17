Vlahovic i club interessati e la data del rientro con la Juve | ecco quale futuro per Dusan Lui intanto sta provando a…
Dusan Vlahovic sta affrontando un momento cruciale della sua stagione, con diverse squadre interessate al suo talento. Mentre si avvicina il suo rientro in campo con la Juventus, si delineano i possibili scenari sul suo futuro e le tempistiche del suo ritorno in squadra. Ecco gli aggiornamenti principali sulla situazione del bomber serbo.
Vlahovic, i club interessati e la data del rientro con la Juve: ecco quale futuro per Dusan. Lui intanto sta provando a stare vicino alla squadra. Il tempo scorre lento per Dusan Vlahovic. Dopo il serio infortunio muscolare che lo ha costretto anche a finire sotto i ferri, l’attaccante serbo è ai box da ormai due settimane. Il centravanti sa bene che dovrà rimanere fermo ancora a lungo, con una prognosi che tende a stimare circa tre mesi in totale di stop. In casi come questo è difficile fare piani precisi e vincolanti, ma nella testa del classe 2000 una data cerchiata in rosso c’è: è quella del 22 marzo, giorno di Juventus-Sassuolo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: CdS – Juve, ecco i club pronti a prendere Vlahovic a zero
Leggi anche: Juve Atalanta, novità David: in quale ruolo potrebbe giocare. Ed ecco la possibile decisione su Vlahovic, Zhegrova, Yildiz e Conceicao… Cosa succederà
Spot it. Hit it. Score it. vlahovic juveudinese seriea
Pagina 5 | Osimhen, offerta del Galatasaray! Braccio di ferro Juve-Vlahovic, l'Al Hilal...: cosa sta succedendo - Uno dei principali intrecci di questa sessione estiva di calciomercato è senza ombra di dubbio quella relativa a Victor Osimhen. tuttosport.com
Juve, ecco i club pronti a prendere Vlahovic a zero - La scorsa estate, l’attaccante serbo ha rifiutato diverse destinazioni, determinato a rimanere a Torino fino alla scadenza naturale del ... corrieredellosport.it
SMENTITA UFFICIALE! Il #Milan nega categoricamente le voci dalla Spagna su un presunto pre-accordo con Dusan #Vlahovic a parametro zero. PRIORITÀ GENNAIO: Il club è concentrato sulla ricerca di un bomber immediato, come richiesto da #Allegri, - facebook.com facebook
'Rumors' su un pre-accordo tra #Vlahovic e il @acmilan: cosa filtra dal club rossonero - #Calciomercato #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #transfers x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.