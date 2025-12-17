Vlahovic i club interessati e la data del rientro con la Juve | ecco quale futuro per Dusan Lui intanto sta provando a…

Dusan Vlahovic sta affrontando un momento cruciale della sua stagione, con diverse squadre interessate al suo talento. Mentre si avvicina il suo rientro in campo con la Juventus, si delineano i possibili scenari sul suo futuro e le tempistiche del suo ritorno in squadra. Ecco gli aggiornamenti principali sulla situazione del bomber serbo.

Vlahovic, i club interessati e la data del rientro con la Juve: ecco quale futuro per Dusan. Lui intanto sta provando a stare vicino alla squadra. Il tempo scorre lento per  Dusan Vlahovic. Dopo il  serio infortunio muscolare  che lo ha costretto anche a finire  sotto i ferri, l’attaccante serbo è ai box da ormai due settimane. Il centravanti sa bene che dovrà rimanere fermo ancora a lungo, con una prognosi che tende a stimare circa  tre mesi in totale  di stop. In casi come questo è difficile fare piani precisi e vincolanti, ma nella testa del classe 2000 una  data cerchiata in rosso c’è: è quella del  22 marzo, giorno di  Juventus-Sassuolo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

