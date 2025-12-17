Vladimir Putin insulta gli europei | Che razza di maialini siete

Vladimir Putin torna a polemizzare con l’Europa, accusando i politici di alimentare paura e isteria. Le sue parole durissime riflettono un clima teso e di sfida, mentre si susseguono le tensioni tra Mosca e i paesi europei. Un nuovo capitolo di un confronto che rischia di intensificarsi, mettendo in discussione la stabilità delle relazioni internazionali e il fragile equilibrio tra Russia e Occidente.

Vladimir Putin torna ad attaccare l'Europa e i suoi leader. Per il presidente russo i politici in Europa stanno alzando il "livello di isteria" e "alimentando timori" sull'inevitabilità di uno scontro con la Russia. Citato dalla Tass, lo zar avrebbe bollato come "sciocchezze" le ipotesi di uno scontro con la Russia. "In Europa, alla gente viene inculcata la paura di un inevitabile scontro con la Russia, come se dovessero prepararsi a una guerra di vasta portata - ha denunciato - Diverse figure che presumibilmente ricoprivano o ricoprono ancora posizioni di responsabilità sembrano aver semplicemente dimenticato le loro responsabilità.

Putin accusa gli europei: «Sono dei porcellini. Il nostro nuovo missile ipersonico può raggiungere la Polonia in 11 minuti e Bruxelles in 17» - In risposta alle azioni russe, gli Stati Uniti stanno preparando un nuovo ciclo di sanzioni, questa volta mirate al settore energetico russo. leggo.it

Il video in cui Putin definisce "maiali" i leader europei. Cosa ha veramente detto - "La partecipazione degli europei, in termini di accettabilità, non promette nulla di buono", ha dichiarato ... tg.la7.it

Putin Se l'Europa vuole la guerra, siamo pronti

Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che se l'Ucraina e i suoi alleati occidentali "rifiuteranno di impegnarsi in discussioni concrete" nell'ambito delle trattative di pace, Mosca conquisterà "con mezzi militari" i territori ucraini che considera propri. "Se i - facebook.com facebook

Il presidente russo Vladimir #Putin ha affermato che se l' #Ucraina e i suoi alleati occidentali "rifiuteranno di impegnarsi in discussioni concrete" nell'ambito delle trattative di #pace, Mosca conquisterà "con mezzi militari" i territori ucraini che considera propri. x.com

