Vladimir Luxuria rivela di aver amato una sola donna chi è Sara Slowley | Mi ha insegnato la libertà l’amore per la musica per l’arte

Vladimir Luxuria ha dichiarato di aver amato una sola donna, Sara Slowley. Nel corso di un'intervista, Luxuria ha descritto il suo legame con lei, sottolineando l'importanza di Sara nella sua vita e il suo insegnamento sulla libertà, l'amore per la musica e l'arte.

Vladimir Luxuria rivela di aver amato nella sua vita una sola donna: " Nella mia vita ho amato solo una donna, Sara Slowley. La nostra era una relazione romantica, non abbiamo mai avuto un rapporto completo. Mi piaceva accarezzarla, baciarla, dormire abbracciati". E ancora: "La nostra relazione durò tantissimi anni. Mi diceva: tu fai le tue storie, io le mie. Venne a Foggia e mia madre per un periodo pensò che io non fossi gay". La storia con Sara Slowey comincia in una discoteca a Vasto: «Lei era inglese, molto femminile, seno abbondante, bionda, occhi azzurri, un carattere "maschile". Per dire: mi si avvicinò e chiese se mi poteva offrire da bere.

