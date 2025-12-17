Vitinha è sotto shock per la morte dei cugini di 3 e 5 anni nell'esplosione di un intero palazzo

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vitinha, attaccante del Genoa, si trova ad affrontare un dolore profondo dopo la tragica perdita dei suoi piccoli cugini di 3 e 5 anni, vittime di un'esplosione che ha distrutto il loro palazzo. Un lutto improvviso e devastante che scuote non solo lui, ma tutta la famiglia, lasciando un segno indelebile nel suo cuore e nella sua vita.

Immagine generica

Grave lutto per Vitinha, attaccante del Genoa. I figli di suo cugino sono morti in seguito all'esplosione del palazzo in cui vivevano causata da una fuga di gas. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Valerio Gaist morto a 21 anni nell’incidente sulla Nomentana: “Un ragazzo meraviglioso, un dolore immenso”

Leggi anche: Si sveglia e trova i figli di 6 e 3 anni morti nell'auto sotto il sole: mamma arrestata

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

vitinha 232 sotto shockVitinha &#232; sotto shock per la morte dei cugini di 3 e 5 anni nell’esplosione di un intero palazzo - I figli di suo cugino sono morti in seguito all'esplosione del palazzo in cui vivevano causata da una fuga ... fanpage.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.