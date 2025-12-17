Vitinha è sotto shock per la morte dei cugini di 3 e 5 anni nell'esplosione di un intero palazzo

Vitinha, attaccante del Genoa, si trova ad affrontare un dolore profondo dopo la tragica perdita dei suoi piccoli cugini di 3 e 5 anni, vittime di un'esplosione che ha distrutto il loro palazzo. Un lutto improvviso e devastante che scuote non solo lui, ma tutta la famiglia, lasciando un segno indelebile nel suo cuore e nella sua vita.

Vitinha e João Neves, insieme sotto la stessa bandiera e... valore di mercato Sono loro il vero motore del PSG - facebook.com facebook

#Inter prima, Chivu alla Boskov a Genova: "Allenatore è bravo quando vince" Grazie alle reti di Bisseck e Lautaro Martinez, l'Inter ha battuto 1-2 il Genoa, portando a casa una vittoria importantissima. Inutile ai fini del risultato il gol di Vitinha che aveva riape x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.