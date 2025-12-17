Visita esclusiva a palazzo Jannuzzi e il fascino senza tempo di una dimora storica

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Immergetevi in un viaggio tra storia e eleganza visitando Palazzo Jannuzzi, un'incantevole dimora del XIX secolo nel cuore di Bari. Scoprite i suoi segreti e lasciatevi conquistare dal fascino senza tempo di questa straordinaria location, un vero tesoro nel borgo Murattiano. Un’esperienza esclusiva che vi trasporterà in un passato ricco di charme e raffinatezza.

Immagine generica

Scoperta della dimora storicaVi daremo il benvenuto a Palazzo Jannuzzi, affascinante dimora storica del XIX secolo nel cuore del borgo Murattiano di Bari. Costruito nel 1861 da Emmanuele Jannuzzi e progettato dall’architetto Luigi Revest, questo gioiello neoclassico si distinguerà ai vostri occhi. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Leggi anche: Visita esclusiva a palazzo Jannuzzi e il fascino senza tempo di una dimora storica

Leggi anche: Viaggio nel tempo al Museo di Palazzo Davanzati: rievocazione storica della vita di una dimora del Medioevo

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

CIMBALI D'AMORE.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.