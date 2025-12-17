Visita esclusiva a palazzo Jannuzzi e il fascino senza tempo di una dimora storica
Immergetevi in un viaggio tra storia e eleganza visitando Palazzo Jannuzzi, un'incantevole dimora del XIX secolo nel cuore di Bari. Scoprite i suoi segreti e lasciatevi conquistare dal fascino senza tempo di questa straordinaria location, un vero tesoro nel borgo Murattiano. Un’esperienza esclusiva che vi trasporterà in un passato ricco di charme e raffinatezza.
Scoperta della dimora storicaVi daremo il benvenuto a Palazzo Jannuzzi, affascinante dimora storica del XIX secolo nel cuore del borgo Murattiano di Bari. Costruito nel 1861 da Emmanuele Jannuzzi e progettato dall’architetto Luigi Revest, questo gioiello neoclassico si distinguerà ai vostri occhi. 🔗 Leggi su Baritoday.it
CIMBALI D'AMORE.
Domenica 21 e 28 – ore 10.30 Visita esclusiva a Palazzo Fizzarotti Un’occasione rara per entrare in uno dei palazzi più affascinanti e misteriosi di Bari. Palazzo Fizzarotti apre le sue porte per un percorso guidato tra sale monumentali, decorazioni simbo - facebook.com facebook
