Visita esclusiva a palazzo Jannuzzi e il fascino senza tempo di una dimora storica

Immergetevi in un viaggio tra storia e eleganza visitando Palazzo Jannuzzi, un'incantevole dimora del XIX secolo nel cuore di Bari. Scoprite i suoi segreti e lasciatevi conquistare dal fascino senza tempo di questa straordinaria location, un vero tesoro nel borgo Murattiano. Un’esperienza esclusiva che vi trasporterà in un passato ricco di charme e raffinatezza.

