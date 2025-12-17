Visita di Ciambriello al carcere di Salerno-Fuorni | Alcune esperienze da valorizzare e incrementare

Il Garante Campano delle persone private della libertà personale, Samuele Ciambriello, ha visitato oggi il carcere di Salerno-Fuorni. Un’occasione per osservare da vicino le condizioni e le esperienze dei detenuti, con l’obiettivo di valorizzare e rafforzare iniziative che migliorino il sistema penitenziario. Un momento importante di confronto e ascolto, volto a promuovere diritti e dignità all’interno del carcere.

Nella giornata di oggi, il Garante Campano delle persone private della libertà personale Samuele Ciambriello, si è recato in visita, presso il carcere di Salerno – Fuorni. Durante la visita è stato accompagnato dal nuovo Direttore Dott. Carlo Brunetti – successivamente ha condiviso un momento di convivialità durante il pranzo con i detenuti. Nel carcere mancano 80 agenti di Polizia Penitenziaria, oltre ad affrontare il problema del sovraffollamento. Durante la visita il Garante ha eseguito colloqui individuali con i ristretti dell'articolazione psichiatrica. Il garante, uscendo dal carcere ha dichiarato: "Per la seconda volta faccio esperienza in questa struttura, e sono contento.

