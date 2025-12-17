Visita al Palazzo Bo | oltre 800 anni di storia dal teatro anatomico alla cattedra di Galileo
Il Palazzo Bo, simbolo della storia e della tradizione dell'Università di Padova, offre un affascinante viaggio tra secoli di conoscenza e innovazione. Domenica 28 dicembre 2025, Padovanità propone una visita guidata per scoprire i tesori di uno dei complessi più storici e rappresentativi della città, testimone di oltre otto secoli di cultura e progresso.
Domenica 28 dicembre 2025 Padovanità propone per gli oltre 800 anni di gloriosa storia del nostro amato ateneo questa interessante visita a Palazzo del Bo, uno dei complessi edilizi più grandi e importanti di Padova, e sede universitaria già a fine Quattrocento. Il palazzo si compone di due corpi. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
