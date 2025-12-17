Visit Riccione il 2026 si aprirà con una visione condivisa e un percorso che unisce gli operatori
L’assemblea annuale di Visit Riccione al Palazzo del Turismo ha evidenziato una città dinamica e proiettata verso il futuro. Un percorso condiviso tra operatori del settore, volto a rafforzare l’immagine di Riccione come meta in continua evoluzione e crescita. Un momento di confronto e collaborazione per consolidare l’offerta turistica e promuovere iniziative innovative.
L’assemblea annuale di Visit Riccione, ospitata al Palazzo del Turismo, ha restituito l’immagine di una città in movimento. Non soltanto grazie ai progetti del consorzio, ma soprattutto grazie agli operatori che, negli ultimi mesi, hanno dimostrato di credere davvero nella forza dell’identità. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
