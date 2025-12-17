Visit Riccione il 2026 si aprirà con una visione condivisa e un percorso che unisce gli operatori

L’assemblea annuale di Visit Riccione al Palazzo del Turismo ha evidenziato una città dinamica e proiettata verso il futuro. Un percorso condiviso tra operatori del settore, volto a rafforzare l’immagine di Riccione come meta in continua evoluzione e crescita. Un momento di confronto e collaborazione per consolidare l’offerta turistica e promuovere iniziative innovative.

Qui si brinda alla vita e si canta in compagnia! L'acqua la lasciamo al nostro mare. #VisitRiccione #DialettoRiccionese #Sangiovese #Romagna - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.