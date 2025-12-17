Virginio unisce musica e prevenzione con Connessi per il corto

Virginio presenta “Connessi”, un progetto che unisce musica e prevenzione, creando un filo invisibile tra emozioni, storie e consapevolezza. Insieme al corto “Una canzone può fare da filo”, il suo impegno si fa portavoce di un messaggio importante, dimostrando come l’arte possa toccare le corde più profonde e promuovere un cambiamento positivo.

© Sbircialanotizia.it - Virginio unisce musica e prevenzione con “Connessi” per il corto Una canzone può fare da filo invisibile tra una storia raccontata al cinema e ciò che accade, in silenzio, dentro di noi. Virginio lo fa con un inedito, “Connessi”, scritto e interpretato per accompagnare un cortometraggio che parla di legami, di ascolto e di prevenzione, mettendo al centro la fragilità e la forza del corpo . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it Leggi anche: Musica e prevenzione: I Ribelli in concerto ad Azzate il 27 settembre Leggi anche: La nuova campagna che unisce Sport, Musica e Inclusione Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Cerchi un regalo che la faccia sentire speciale ogni giorno Tra lavoro, feste e vita di tutti i giorni, ogni donna merita un momento tutto per sé. Se vuoi sorprenderla con qualcosa che unisce bellezza e praticità, questi tre prodotti sono un’idea perfetta: • - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.