Virginio Brivio è il nuovo presidente dell' impresa sociale Il Girasole

Virginio Brivio è stato nominato nuovo presidente dell'impresa sociale Il Girasole. Il Consiglio di amministrazione, insediato dal 1° dicembre 2025, segna un nuovo importante capitolo per l'organizzazione, che si impegna a rafforzare il proprio ruolo nel settore sociale e a sviluppare progetti a favore della comunità.

È stato nominato il nuovo Consiglio di amministrazione di Impresa sociale Girasole, insediato a decorrere dal 1° dicembre 2025. La presidenza è affidata a Virginio Brivio, ex sindaco di Lecco per due mandati (2010-2020) e già presidente della Provincia (2004 2009), attualmente presidente. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Virginio Brivio verso la presidenza di Girasole: scelta condivisa, Gattinoni conferma - LECCO – Martedì prossimo negli spazi de La Piccola Urban Center i Comuni soci dell’Impresa Sociale Girasole dell’Ambito di Lecco (circa 30 amministrazioni impegnate nella co- msn.com

