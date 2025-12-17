Violenza su una ragazzina 31enne a giudizio
Un uomo di 31 anni è stato portato a giudizio con l’accusa di aver abusato di una ragazza di 17 anni. L’episodio si sarebbe verificato dopo un incontro tra amici, quando la vittima e il presunto aggressore avevano trascorso la serata insieme a casa di uno dei partecipanti.
Avrebbe abusato di una ragazza, all’epoca dei fatti 17enne, che aveva conosciuto a fine serata, dopo essere andato con lei e un’altra coppia a casa di uno di loro. Ma l’uomo nega tutto: "Non c’è stato alcun rapporto sessuale". È stato rinviato a giudizio un 31enne, originario di Santo Domingo e regolare in Italia, finito sotto accusa per violenza sessuale. L’episodio sarebbe avvenuto nell’estate del 2024, a Civitanova. Al termine di una serata in quattro, due ragazze e due ragazzi, avevano deciso di recarsi in un monolocale in uso a uno dei due giovani, ma di proprietà di un amico. Il 31enne e la civitanovese, che all’epoca dei fatti era minorenne, si erano appartati. Ilrestodelcarlino.it
