Violenza sessuale ai danni di una ragazza di meno di 14 anni | in carcere agente di commercio

Un agente di commercio di 52 anni residente a Calenzano è stato arrestato in seguito a un caso di violenza sessuale su una ragazza di meno di 14 anni. L’operazione è stata condotta dai carabinieri di Firenze e del Nucleo investigativo di Crotone, che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal tribunale di Crotone.

CALENZANO – Abusi sessuali ai danni di una minore di 14 anni, in carcere un agente di commercio. Lunedì (15 dicembre) i carabinieri del Nucleo investigativo del dipendente reparto operativo, assieme a personale del Nucleo investigativo dei carabinieri di Firenze hanno dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal tribunale di Crotone – Ufficio Gip, su richiesta della locale procura, diretta dal procuratore capo Domenico Guarascio nei confronti di un 52enne rappresentante, residente a Calenzano, ritenuto responsabile del reato di violenza sessuale aggravata su minore di 14 anni e di atti persecutori.

