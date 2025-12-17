Violenza sessuale ai danni di una ragazza di meno di 14 anni | in carcere agente di commercio
Un agente di commercio di 52 anni residente a Calenzano è stato arrestato in seguito a un caso di violenza sessuale su una ragazza di meno di 14 anni. L’operazione è stata condotta dai carabinieri di Firenze e del Nucleo investigativo di Crotone, che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal tribunale di Crotone.
CALENZANO – Abusi sessuali ai danni di una minore di 14 anni, in carcere un agente di commercio. Lunedì (15 dicembre) i carabinieri del Nucleo investigativo del dipendente reparto operativo, assieme a personale del Nucleo investigativo dei carabinieri di Firenze hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal tribunale di Crotone – Ufficio Gip, su richiesta della locale procura, diretta dal procuratore capo Domenico Guarascio nei confronti di un 52enne rappresentante, residente a Calenzano, ritenuto responsabile del reato di violenza sessuale aggravata su minore di 14 anni e di atti persecutori. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Leggi anche: Il prete di "Cristo Re" accusato di violenza sessuale, chiesti quattro anni di carcere
Leggi anche: Ex allenatore di basket accusato di abusi su minori a Roma: chiesti 10 anni di carcere per violenza sessuale
Arrestato 20enne tunisino per violenza sessuale ai danni di una ragazza spagnola www.teletris.it
Violenza sessuale su una ragazzina di 14 anni, arrestato 52enne a Firenze: l'orrore in vacanza, gli episodi ripetuti e lo stalking - Un uomo di 52 anni residente a Calenzano, in provincia di Firenze, è stato arrestato dai Carabinieri con le pesanti accuse di violenza sessuale aggravata e stalking. msn.com
Calenzano, violenta una ragazzina di 14 anni in vacanza a Crotone e poi a casa: arrestato 52enne - Le indagini hanno permesso di ricostruire almeno tre episodi di violenza sessuale che si sarebbero verificati nei mesi di agosto 2024 e maggio 2025. msn.com
Sono più di un migliaio i casi di violenza sessuale e di genere documentati in 14 Stati del Sudan tra il 2023, l’anno in cui è scoppiato il conflitto civile nel Paese, e il 2025. Le violenze, definite sistematiche, seguono un modello organizzato che include stupri, - facebook.com facebook
Livorno, ex consigliere comunale accusato di violenza sessuale x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.