Violenza in stazione | L’incapacità del sindaco apre la strada alle ronde di Forza Nuova

17 dic 2025

L’aumento di episodi di violenza nelle stazioni cittadine rivela le criticità di un problema ormai radicato. L’incapacità dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Alessandro Basso, di affrontare efficacemente la situazione apre la strada a iniziative parallele, come le ronde di Forza Nuova, che rischiano di aggravare un clima già fragile.

"Il ripetersi di episodi di violenza in città ha riportato alla luce non solo la complessità di questo problema, ma anche l’incapacità di gestirlo da parte dell’amministrazione comunale guidata da Alessandro Basso". A dirlo sono gli esponenti della lista civica Il Bene Comune a seguito. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

