Violenta una 14enne a casa e in vacanza a Crotone 52enne arrestato a Calenzano

Un uomo di 52 anni è stato arrestato a Calenzano, in Toscana, in seguito a un grave episodio di violenza sessuale e atti persecutori nei confronti di una quattordicenne, avvenuti sia a Crotone che durante una vacanza. L'operazione è stata condotta dai carabinieri delle due città, che hanno portato alla cattura dell’indagato.

© Agi.it - Violenta una 14enne a casa e in vacanza a Crotone, 52enne arrestato a Calenzano AGI - Un 52enne è stato arrestato dai carabinieri di Crotone e dai militari del Nucleo Investigativo di Firenze con l'accusa di violenza sessuale e atti persecutori su una quattordicenne. L'uomo è residente a Calenzano (Firenze). Le indagini hanno permesso di scoprire a suo carico almeno tre episodi di violenza sessuale avvenuti nei mesi di agosto 2024 e maggio 2025. Il primo episodio sarebbe avvenuto durante una vacanza in Crotone e gli altri due a Calenzano. L'arrestato è stato ritenuto, inoltre, responsabile anche di atti persecutori, ai danni della stessa minore, nell'anno 2024 e a settembre 2025.

