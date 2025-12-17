Viola in Svizzera senza Fazzini e Gosens Ndour squalificato | le scelte di Vanoli

La Fiorentina si prepara a chiudere la prima fase europea senza Fazzini e Gosens, con Ndour squalificato. Vanoli ha annunciato i convocati per la sfida di domani contro il Losanna, un’occasione importante per consolidare il cammino in Europa. La squadra affronta questa partita con determinazione, pronta a dare il massimo in un match decisivo.

FIRENZE – La Fiorentina è pronta per l’ultima fatica europea della prima fase. Paolo Vanoli ha diramato la lista dei convocati per la trasferta di domani sera contro il Losanna. Il tecnico deve fare i conti con alcune assenze pesanti. Non recuperano Fazzini e Gosens, che restano a Firenze per proseguire le cure. A centrocampo manca anche Cher Ndour, fermato per un turno di squalifica. Di seguito l’elenco completo dei giocatori a disposizione: Comuzzo, De Gea, Dodô, Dzeko, Fagioli, Fortini, Gudmundsson, Kean, Kospo, Kouadio, Kouamé, Lezzerini, Mandragora, Marí, Martinelli, Nicolussi Caviglia, Parisi, Piccoli, Pongracic, Ranieri, Richardson, Sohm, Viti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

