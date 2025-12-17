© Sport.quotidiano.net - Vinta la ’Coppa dei Centri Giovanili’. Compagnia Maremmana campione d’Italia

La Compagnia Maremmana Arcieri vince la " Coppa dei Centri Giovanili 2025 ": un successo straordinario che porta Grosseto sul gradino più alto del podio nazionale. La compagine grossetana a Latisana si è imposta sulle migliori scuole di tiro con l’arco italiane al termine di una gara intensa, dimostrando tecnica, concentrazione e un grande spirito di squadra. L’aria era carica di tensione, con ben 16 formazioni pronte a darsi battaglia. Nelle frecce di qualifica, la Compagnia Maremmana Arcieri si è piazzata al secondo posto, a soli tre punti dalla vetta. Una volta entrati nella fase a gironi, la squadra è diventata una macchina da guerra infallibile: zero sconfitte, dominando ogni confronto, dimostrando una freddezza e una precisione degne di veri maestri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

