Vino la Champagne presenta il Rapporto sulla responsabilità sociale della filiera

Dopo due anni di impegno, la filiera dello Champagne svela il suo nuovo Rapporto sulla responsabilità sociale, intitolato 'Migliori Insieme'. Un documento che riflette l’impegno collettivo verso pratiche sostenibili e responsabili, sottolineando l’importanza di un settore in evoluzione e attento all’impatto sociale. Un passo fondamentale verso un futuro più etico e consapevole, che coinvolge tutti gli attori della filiera.

(Adnkronos) – Dopo due anni di lavoro, la filiera dello Champagne presenta 'Migliori Insieme', il suo Rapporto d'impatto sulla responsabilità sociale. Questo documento strategico definisce una visione condivisa di sviluppo sostenibile, globale e strutturato, capace di integrare in modo coerente le dimensioni economica, ambientale e sociale. Frutto di uno studio che riguarda una filiera che .

