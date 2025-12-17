Vincita 10eLotto con 4 euro | il gesto che commuove tutti

Una vincita inattesa al 10eLotto a Forlì, pochi giorni prima di Natale, ha suscitato emozioni e riflessioni. Con soli 4 euro, un fortunato giocatore ha ottenuto un importo significativo, ma ciò che rende questa storia speciale è la sua dimostrazione di solidarietà, discrezione e umanità, andando oltre il semplice aspetto finanziario.

Una vincita inattesa, un importo importante, ma soprattutto una decisione che va oltre il denaro. La vincita al 10eLotto avvenuta a Forlì, pochi giorni prima di Natale, non è solo una storia di fortuna, ma un racconto che parla di solidarietà, discrezione e umanità. Con una giocata minima da 4 euro, una cliente abituale di un bar-tabaccheria ha centrato una vincita da circa 5mila euro. Ma la notizia che ha colpito di più non è l’importo, bensì ciò che la donna ha deciso di fare subito dopo. La giocata fortunata al bar-tabaccheria di Forlì. Tutto è successo lunedì nel bar-tabaccheria di Fabio Sansovini, in via Ho Chi Min, a Forlì. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

Vince 5mila euro al “10eLotto”. La persona fortunata alla tabaccheria: «Aiuterò un'amica in difficoltà» - Un colpo di fortuna che arriva nel periodo più magico dell’anno e che si trasforma subito in un gesto di solidarietà. msn.com