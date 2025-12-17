Vincenzo Pirani una targa per ricordare il contributo dello storico alla città

Domani, giovedì 18 dicembre alle 15,30, sarà scoperta una targa in memoria di Vincenzo Pirani, storico e architetto che ha lasciato un'impronta significativa ad Ancona. L'iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale, si svolgerà presso l’edificio di via Indipendenza 3, dove Pirani ha vissuto. Un momento di riconoscimento e ricordo per celebrare il suo prezioso contributo alla città e alla cultura locale.

