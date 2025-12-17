Vincenzo Pirani una targa per ricordare il contributo dello storico alla città
Domani, giovedì 18 dicembre alle 15,30, sarà scoperta una targa in memoria di Vincenzo Pirani, storico e architetto che ha lasciato un'impronta significativa ad Ancona. L'iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale, si svolgerà presso l’edificio di via Indipendenza 3, dove Pirani ha vissuto. Un momento di riconoscimento e ricordo per celebrare il suo prezioso contributo alla città e alla cultura locale.
ANCONA – Una targa per commemorare l’architetto Vincenzo Pirani (1920-1994), apposta sull'edificio in via Indipendenza 3 dove ha vissuto, sarà scoperta domani, giovedì 18 dicembre alle 15,30 dall'assessore alla Cultura Marta Paraventi.L'evento era stato annunciato al termine del convegno tenuto a. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
