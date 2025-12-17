Villanterio il furto al Baretto resta tentato | 34enne sorpreso e denunciato

Un uomo di 34 anni è stato sorpreso e denunciato dai carabinieri mentre tentava di forzare con un attrezzo da scasso la porta del “Baretto”, situato presso una stazione di servizio lungo l'ex Statale 235 a Villanterio. L'episodio risale al 17 dicembre 2025.

Villanterio (Pavia), 17 dicembre 2025 – È stato sorpreso dai carabinieri mentre cercava di forzare, con un attrezzo da scasso, la porta del “Baretto”, alla stazione di servizio con distributori di carburanti lungo l' ex Statale 235 nel comune di Villanterio. L'uomo, 34 anni, residente nel Lodigiano, è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Pavia, per tentato furto aggravato. Pavia- Carabinieri - foto torres L'allarme era scattato verso mezzanotte e mezza, nella notte tra lunedì e ieri, martedì 16 dicembre, e in pochi minuti era arrivata sul posto una pattuglia della locale Stazione, che si trovava già nella zona perché impegnata in un servizio di controllo del territorio in orario notturno, proprio per prevenire e contrastare i reati come i furti, sempre frequenti anche nel Pavese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

