Villaggio di Natale al Policlinico della Federico II

Il Villaggio di Natale al Policlinico della Federico II è un'incantevole iniziativa che unisce la magia delle festività alla solidarietà, grazie alla collaborazione tra l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, UNICEF Campania, Scuola in Ospedale e numerose associazioni di volontariato. Un momento speciale per portare gioia e speranza ai pazienti e alle loro famiglie, creando un’atmosfera di condivisione e calore in questo periodo di festa.

UNICEF Campania e Federico II portano un “Natale da Indossare” ai bambini del Policlinico - Il 18 dicembre prevista l’apposizione del Puntale sull’Albero dei Diritti (con i Vigili del Fuoco) e l’apertura del Villaggio di Natale all’interno del reparto di Pediatria. lapilli.eu

Dai supereroi doni per i piccoli pazienti del Policlinico Federico II - La discesa, salto dopo salto, e una mano protesa all'interno per un saluto e una carezza. rainews.it

